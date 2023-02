Entenda a briga entre Lucas Souza e Jojo Todynho com acusações de traição e ameaça

A briga entre a cantora Jojo Todynho e o ex-marido dela, Lucas Souza, ganhou novo capítulo cheio de acusações de traição e até mesmo ameaça. O policial acusou a artista de agredi-lo durante o casamento, enquanto ela negou, em live na manhã desta sexta (10), chamando-o para um acerto de contas no Rio de Janeiro.

"Você está achando, porque não sei em que mundo você vive, que tu está bonito na foto. Você está feio na foto, mentindo na cara de pau. Pode colocar como ameaça, vem pro Rio de Janeiro, que eu vou te dar um pau de madeira, eu vou te meter a porrada", disse Jojo na transmissão por meio do Instagram.

A resposta da artista veio após uma série de declarações de Lucas Souza nos Stories, feitas na quinta-feira (9), revelando uma suposta traição de Jojo com o ex-vereador Gabriel Monteiro. Ainda que a cantora tenha negado, ele alega comportamentos comuns de traição no breve casamento entre os dois.

"Ela tem um pensamento de que a traição é comum. Ela fala que estou mentindo. A gente pode procurar o pastor da nossa igreja, a Renata, a Marcelinha. No dia em que pedi a Jojo em casamento, e quando subi para o quarto para descansar, o celular dela não parava de tocar, com mensagens", contou, citando contato de um ex-segurança de Monteiro.

Versão de Lucas

Ainda segundo a versão de Lucas, Jojo teria um relacionamento extra-conjugal com os dois, tanto com o ex-vereador como com o segurança citado. No dia em que descobriu, ele teria deixado a residência do casal exaltado e citou atitudes "descontroladas" da cantora.

"Peguei as minhas coisas, bati a porta e saí. O pessoal começou a me ligar, inclusive a Jojo. Ela pegou o carro, estava fazendo barbeiragem. Falou que ia se matar, que a vida dela era muito sofrida. Sempre tive isso na cabeça, me martirizava com as coisas. Aceitei dormir com ela naquele dia, mas não tinha voltado. No dia seguinte, fomos para a casa da Renata, ela chegou até mim, se ajoelhou e pediu perdão. Assumiu que tem o reflexo da traição, que é da cachorrada, mas disse que ia mudar. Eu aceitei", completou.

Jojo Todynho nega

Jojo Todynho, no entanto, nega que qualquer das acusações citadas pelo ex-esposo seja verdade. Na live dessa sexta (10), a cantora se exaltou e contou que Lucas não irá acumular nenhum fã em cima da história.

"Eu sou muito mulher, quer ganhar fã em cima de mim, eu vou te ensinar a ser homem. Não vem mentir, não vem falar da minha integridade. Para você vir e falar que eu te traí, que eu te maltratava... Sustenta a sua gracinha, se você não teve um pai e uma mãe que te desse educação, eu vou te dar", continuou, falando em um tom elevado.

Legenda: Jojo fez live na manhã desta sexta-feira (10) Foto: reprodução/Instagram

Em ligação com um parente, atendida durante a live, Jojo negou que arranhasse Lucas. "Como que vou arranhar um homem desse, que aparecia todo dia nos stories, e ele não vai aparecer com a cara arranhada? Eu sei que é mentira, mas revolta. Estou revoltada, ele tem que ser internado, ele tem sérios problemas", questionou a artista.

Durante o casamento, Jojo conta que chegou a se questionar sobre os motivos para não conseguir engravidar. "Eu questionava Deus todos os dias, mas ele tava tentando me mostrar o que ia acontecer, imagina se estou grávida desse homem", finalizou.