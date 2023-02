Rafael Cardoso é internado após apresentar quadro de celulite infecciosa

O ator Rafael Cardoso foi internado nessa terça-feira (15), em um hospital do Rio de Janeiro, para tratar um quadro de celulite infecciosa. O artista deverá permanecer na unidade de saúde até a próxima quarta (22). As informações são do O Globo.

Conforme a assessoria de Rafael, o ator estava com uma foliculite, descrita como uma inflamação da estrutura em que os pelos nascem e crescem, entre o rosto e o pescoço. A condição acabou evoluindo e transformando-se em um quadro de celulite infecciosa.

Para combater a infecção, Cardoso deverá tomar antibióticos, administrados por via intravenosa, durante sete dias.

Apesar de estar bem, o artista foi mantido na unidade de saúde após a equipe médica levar em consideração o risco de Rafael desenvolver uma endocardite, inflamação na membrana que reveste a parte interna do coração e suas válvulas.