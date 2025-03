Vitória Strada e João Pedro discutem após atriz receber castigo do Monstro no BBB 25; veja vídeo

Os participantes Vitória Strada e João Pedro protagonizaram uma briga após a realização da 11ª Prova do Anjo do BBB 25, nesta sexta (28). O goiano, vencedor da competição, escolheu a atriz para enfrentar o Castigo do Monstro e perder 300 estalecas. A partir da decisão, uma discussão acalorada tomou conta da casa.

Ao justificar sua escolha, João alegou que já foi barrado da festa do líder por Vitória, além de ter ouvido a sister falar mal dele e de seu irmão no quarto. "Vitória, me colocou no Barrado da festa dela de bolinha, então estou devolvendo aqui", começou João Pedro.

A artista rebateu dizendo que já foi alvo dele em outras ocasiões. "Porque você me colocou no Paredão, né?", respondeu à atriz. "Estou te devolvendo, e ontem você falou mal de mim, que eu escutei com sua própria voz você falando de mim e do meu irmão lá dentro do quarto", disse João, aumentando o tom de voz.

"Sim, posso falar na frente de vocês", rebateu Vitória. "Fala na minha cara, eu gosto que fale na cara", argumentou o irmão de João Gabriel. "Vai falar igual uma leoazinha dentro de quarto", debochou.

Veja vídeos da briga entre Vitória Strada e João Pedro

Após a troca de farpas, o goiano ainda alfinetou a colega de confinamento com o Castigo do Monstro. "Vai botar bolinha!". Vitória respondeu à altura logo em seguida. "Vai ser educado você, porque eu não falo nesse tom com você. Nesse tom, eu não vou conversar. Você também faz a mesma coisa. Acusar o que os outros fazem é muito fácil", disse.

Guilherme ainda tentou intervir para amenizar a situação, mas Vitória pediu para continuar a conversa com João Pedro.

"Você já falou de mim no quarto também e eu já conversei com você. E como eu fui falar com você? Me responde. Em que tom eu fui falar com você", questionou a atriz. "Eu nunca faltei o respeito com você, não! Com ninguém aqui dentro dessa casa", respondeu o salva-vidas de rodeio.

"Respeito é bom e todo mundo merece! Então não vem achar que faltar com respeito é só o que vocês acham", concluiu Vitória.