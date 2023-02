Mel Maia ironiza rumores de traição de MC Daniel: 'poxa, amor'

Mel Maia e MC Daniel usaram as redes sociais para debochar dos boatos de traição por parte do cantor em um vídeo publicado na noite de terça-feira (14). Os dois brincaram com rumores de que ele teria sido infiel a atriz, utilizando o bom-humor para lidar com a história.

A atriz utilizou stories do Instagram para comentar o assunto. Junto do amado, ela usou o tom mais irônico para lidar com a situação. "Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor...", disse Mel.

MC Daniel entrou na brincadeira e continuou o vídeo feito pela namorada. "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar", disse ele. Mel ainda continuou o assunto revelando que iria terminar o relacionamento por conta dos boatos.

Em tom mais sério, a atriz voltou aos stories para opinar que o suposto vídeo da traição não menciona nenhum nome e as suposições vieram de usuários das redes sociais.

"Que solte o suposto o vídeo. Deixem a gente em paz. Somos de verdade e aqui vocês não vão achar nenhuma sacanagem", desabafou ela.

Assalto no Rio de Janeiro

O vídeo ocorreu horas após Mel Maia revelar que ela e o namorado, junto com a família dela, foram vítimas de um assalto no Rio de Janeiro.

A atriz contou que os assaltantes levaram os celulares e o carro do pai dela, comprado recentemente como um presente. Em pedido, ela citou que os celulares continham informações de trabalho dos dois, reforçando a importância do retorno dos itens.

Horas após o desabafo nas redes, Mel Maia voltou ao Instagram para comentar que todos os pertences levados já haviam sido recuperados.