Mel Maia se declara para MC Daniel no Instagram: ‘Metadinha’

Apesar de não terem assumido o namoro, Mel Maia publicou, na terça-feira (22), uma foto em que aparece em frente a um espelho com MC Daniel. Na legenda, ela se declarou ao artista: “Metadinha”, escreveu na legenda. Nos comentários, os fãs vibraram:

“Melhores amigos assim como Justin e Hailey também são”, escreveu um perfil. “O casal do ano”, publicou outro.

MC Daniel também comentou na imagem: “On pro amor amigo da Mel Mal. Te amo, baixinha”.

Nos Stories, ontem, o artista compartilhou trecho de uma conversa com Matheus Mazzafera em que diz que gostaria de namorar, mas não no momento “por medo de sofrer”. “Eu gostaria de estar namorado porque gosto de namorar. Namorar é da hora, só que eu não me disponibilizaria para namorar agora porque eu tenho medo de sofrer de amor”.

Selinho

Há alguns dias, Mel Maia e MC Daniel foram flagrados dando um selinho em um vídeo que circulou nas redes sociais, o que reforçou ainda mais os boatos de romance.

No fim de outubro, um amigo de Daniel, MC Ryan SP, também disse em uma live que os dois estão namorando. Na época, a assessoria de imprensa da atriz negou.