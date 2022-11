Campanha da Balenciaga com ursinhos sadomasoquistas e crianças gera revolta de pais

A grife espanhola de moda Balenciaga voltou a protagonizar uma polêmica ao lançar nova campanha nesta semana. Para promover a nova coleção, a marca mostra crianças segurando bolsas em formato de ursos de pelúcia vestindo acessórios característicos do sadomasoquismo, em couro e com correntes.

Uma das peças tem braços e pernas decorados com pulseiras em couro com detalhes de espetos, além de uma espécie de coleira com detalhe de cadeado no pescoço, sendo segurada, na foto, por uma criança ruiva. Já o outro urso usa roupa que também remete às usadas tradicionalmente em práticas sexuais de BDSM e uma calcinha de renda.

As bolsas não estão à venda no site oficial da marca e, conforme a revista Crescer, foram produzidas somente para a campanha da linha de presentes da grife, retirada do ar nessa terça-feira (22).

Campanha revolta pais nas redes sociais

As fotos provocaram revolta em pais e responsáveis, que criticaram a associação entre crianças e assessórios supostamente sexualizados. Para muitos, as imagens foram consideradas "assustadoras" e provocaram "desconforto", conforme a publicação do Grupo Globo.

"É assustador pensar em quantos adultos devem ter se envolvido nisso", disse um usuário do Twitter. “Pais, fotógrafos, diretores criativos, redatores, funcionários de agências de design, produtores, gerentes, anunciantes... E nenhum deles pensou, 'espere aí, um minuto’”, completou. Outra pessoa comentou: “Jesus, isso é assustador e um erro”.

Pornografia infantil

Internautas mais atentos perceberam um detalhe em outra imagem da mesma campanha: uma série de documentos espalhados pelo cenário que, segundo a revista Papes, pareciam se tratar de um caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, que julgava Michael Williams. O réu havia postado mensagens oferecendo a troca de pornografia infantil, em que exibia crianças sendo vítimas de abusos sexuais.

Legenda: Balenciaga condenou o uso dos documentos judiciais no cenário Foto: divulgação

O ensaio foi produzido pelo fotógrafo da National Geographic, Gabriele Galimberti. As bolsas polêmicas foram vistas pela primeira durante o desfile de outubro da grife.

Balenciaga retira fotos e se pronuncia

Nessa terça-feira, a marca usou as redes sociais para comentar o caso. Na ocasião, informou que a campanha foi retirada do ar e pediu desculpas pela situação.

“Nós pedimos sinceras desculpas por qualquer ofensa que a nossa campanha de fim de ano possa ter causado”, começou a nota divulgada no Instagram. “Nossas bolsas de ursinho de pelúcia não deveriam ter sido exibidas com crianças nessa campanha. Nós imediatamente removemos a campanha de todas as plataformas.”

A Balenciaga também condenou o uso dos documentos judiciais sobre o caso de pornografia infantil. “Nós pedimos desculpas por mostrar documentos perturbadores na nossa campanha. Nós levamos esse assunto muito a sério e estamos tomando ações legais contra as partes responsáveis por criar o set e incluir itens não aprovados para o ensaio fotográfico da nossa campanha primavera 23. Nós condenamos vigorosamente o abuso de crianças de qualquer forma. Nós defendemos a segurança e o bem-estar das crianças”, concluiu.

