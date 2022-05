Balenciaga lança tênis 'destroyed' que vira meme nas redes sociais; confira

Conhecida por chamar atenção em seus produtos vestuários, a marca de luxo Balenciaga virou meme nas redes sociais ao anunciar o lançamento da nova coleção de tênis. Isso porque os calçados foram mostrados com uma aparência para lá de detonados.

Segundo informações do blog de moda highsnobiety, os tênis, nomeados "Paris Sneaker", lembram o clássico Converse Chuck Taylor e chegam em cores preto e branco, desgastados de forma proposital, com furos e rasgos na textura e desgaste na borracha.

A campanha da grife apresenta os sapatos com desgaste extremo, sujeira e muitos rasgos. A marca diz que a ideia é sugerir que o tênis Paris é "destinado a ser usado por toda a vida".

Além disso, a Balenciaga afirma que os calçados podem ser adquiridos sem a aparência desgastada. Apesar da aparência, os produtos mantém os preços elevados da grife. Segundo informações do Uol, a versão mule sai por US$ 495, o equivalente a cerca de R$ 2,6 mil, e de cano alto, por US$ 1,8, ou seja, quase R$ 10 mil.

Tênis viram meme

Nas redes sociais, claro, usuários não perderam tempo e comentaram sobre o assunto, criando memes com a aparência inusitada dos tênis.

O Paris Sneaker está disponível online a partir desta segunda-feira (9). Já nas lojas dos Estados Unidos e do Oriente Médio em 16 de maio. Os sapatos serão lançados posteriormente em todo o mundo.