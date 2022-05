Quadro de Marilyn Monroe por Andy Warhol pode ser a obra mais cara do século XX; entenda

Um retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol, estimado em 200 milhões de dólares, é a estrela da temporada de leilões que começa esta semana em Nova York. A empresa de arte Christie's espera que "Shot Sage Blue Marilyn", de Warhol, de 1964, se torne a arte mais cara do século XX nesta segunda-feira (9).

A Sotheby's não ficará muito atrás, pois espera que as vendas de arte moderna e contemporânea alcancem US$ 1 bilhão, em parte graças ao leilão da segunda parte da famosa coleção Macklowe.

"As expectativas são sem precedentes", comentou Joan Robledo-Palop, colecionador e presidente da galeria de arte contemporânea Zeit, de Nova York, sobre o entusiasmo gerado pela temporada.

A icônica obra de 1x1 metro de Warhol faz parte de uma série de retratos que o maior expoente da pop art fez de Marilyn após a morte dela por overdose, em agosto de 1962.

Esta série de retratos foi renomeada "Shot" depois que um visitante do "The Factory", o estúdio de Warhol em Manhattan, abriu fogo contra eles, fazendo buracos nas telas. Mais tarde, as obras foram restauradas.

Alex Rotter, responsável pela arte dos séculos XX e XXI da Christie's, chama o retrato de Marilyn de "a pintura mais importante do século XX a ser leiloada em uma geração".

Recorde atual

Até agora, o recorde de uma obra do século XX é de "As Mulheres de Argel", de Pablo Picasso, que alcançou US$ 179,4 milhões em 2015. O trabalho mais caro de Warhol até hoje é "Silver Car Crash" (Double Disaster) pelo qual 104,5 milhões foram pagos em 2013.

Outras obras importantes oferecidas pela Christie's são "Retrato do Artista como um Jovem Indigente" de Jean-Michel Basquiat, pintado em 1982 e que deve arrecadar mais de US$ 30 milhões, e "Untitle" (Shades of Red), de Mark Rothko, que vai à venda por 80 milhões.

A casa de leilões também oferece três obras de Claude Monet, que devem chegar a 30 milhões cada.