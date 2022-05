DFB Festival 2022 traz shows gratuitos de Selvagens à Procura de Lei, Roberta Campos e mais

O DFB Festival está de volta. Após dois anos sem realização presencial devido à pandemia de Covid-19, o maior evento de moda do Ceará deve ocupar novamente as areias da Praia de Iracema com grande leque de atividades. Tudo acontece de 25 a 28 de maio, reunindo importantes nomes da moda autoral nacional.

Como de costume, a programação contemplará diferentes segmentos, sendo a música um dos mais prestigiados. Neste ano, acontecerão shows gratuitos de atrações locais e nacionais. A banda Selvagens à Procura de Lei, Roberta Campos, Luiza Nobel, Davi Cartaxo e outros já estão confirmados.

Legenda: Cearense, banda Selvagens à Procura de Lei encerrará o evento no dia 28 de maio Foto: Divulgação

As apresentações acontecerão no Palco Factory, com 28 metros e totalmente feito de sucata. A estrutura será montada na megaestrutura do festival, sendo uma das novidades desta edição.

Pluralidade

Além dos artistas mencionados, outros subirão ao palco do evento. DJ Thiago Camargo é um deles. Radicado em Fortaleza, com passagem por grandes espaços dos Estados Unidos, tem influência de várias culturas, compondo uma formação sonora plural.

Italo Azevedo, por sua vez, retorna à cena musical da capital cearense após 10 anos afastado. Com distinta roupagem e novo jeito de escrever canções, promete embarcar o público no mesmo som que o consagrou em festivais como Rock Cordel e UFC de Cultura.

Legenda: Os pernambucanos da Mundo Livre S/A começam a celebrar os 30 anos do manifesto mangue, escrito em 1992 pelo vocalista e compositor Fred Zeroquatro Foto: Tiago Calazans

Há ainda o projeto Benza – formado pelo artista plástico, poeta e músico Victor Dreyer e o produtor musical Rafael Infa; os pernambucanos da Mundo Livre S/A; DJ Isadora Capelo, com repertório passeando entre bossa, lounges, MPB, samba de raiz e clássicos do Jazz; o artista cearense Juan; Two Notty, nome artístico dos jovens irmãos Marcello e Felipe Barra; e o cantor Doixton.

Idealizado por Cláudio Silveira, o DFB Festival chega à 22ª edição reforçando a vocação do Ceará como epicentro para fomentação da moda, da cultura, da formação e da valorização do turismo.



Serviço

DFB Festival 2022

De 25 a 28 de maio, na Praia de Iracema. Gratuito. Mais informações do site do evento

Veja a programação completa de shows

Dia 25/05 (quarta-feira)

17h - DJ Thiago Camargo

19h – Italo Azevedo

21h – Roberta Campos

Dia 26/05 (quinta-feira)

17h – Luiza Nobel

19h – Benza

21h – Mundo Livre S/A

Dia 27/05 (sexta-feira)

17h – DJ Isa Capelo

19h – Juan

21h – Davi Cartaxo

Dia 28/05 (sábado)

17h – Two Notty

19h – Doixton

21h – Selvagens à Procura de Lei