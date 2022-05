DFB Festival 2022: tudo o que você precisa saber sobre o retorno presencial do evento

Daqui a alguns dias, Fortaleza será novamente a capital nacional da moda. O DFB Festival – maior evento do segmento no Ceará – volta a ocupar as areias da Praia de Iracema de forma presencial, alargando o contato com o que há de mais inovador e criativo na seara.

A programação acontece de 25 a 28 de maio, reunindo importantes nomes da moda autoral brasileira. Seguindo a cartilha das edições anteriores, as atividades contemplarão diferentes campos. Turismo, gastronomia e cultura, por exemplo, ganharão força.

A vocação plural do mega evento vem desde 1999, ano em que ele foi criado pelo produtor Cláudio Silveira. Na gênese, o diálogo inclusive com ações formativas da América Latina.

Já no “esquenta” para mais uma edição, preparamos uma lista com tudo o que você precisa saber sobre o DFB Festival 2022. De bandas a estilistas já confirmados, vale a pena conhecer o que nos aguarda durante os quatro dias de evento.



Estilistas e marcas

Muitos estilistas e várias marcas para abrilhantar as passarelas. A produção do evento já divulgou alguns nomes, todos com grande reconhecimento dentro e fora do Brasil.

Estarão presentes criações da Olé Rendeiras por Catarina Mina e QAIR Brasil, além de Kallil Nepomuceno, Hand Lace, Vitor Cunha, Almerinda Maria, Rendá, Ivanildo Nunes, Senac Richelieu por Ivanildo Nunes, Marina Bitu, Baba, Lindebergue e Bruno Olly.

Legenda: Desfile de Kallil Nepomuceno Foto: Thiago Gadelha

Banana Urbana, Sherida, Alix, Theresa Montenegro, Manuel Bessa, David Lee, Vi Lingerie, Sau Swim, Sand Blue e Rio de Jas também integram o time. Além disso, haverá o desfile Enel Upcycling e do Projeto 100% CE por Cláudio Silveira.

Shows gratuitos

Som para todos os gostos e estilos, e o melhor: de forma gratuita. A banda Selvagens à Procura de Lei, Roberta Campos, Luiza Nobel e Davi Cartaxo são alguns que integram o line-up do evento neste ano.

DJ Thiago Camargo também compõe a programação. Radicado em Fortaleza com passagem por grandes espaços dos Estados Unidos, tem influência de várias culturas, possuindo formação sonora plural.

Leia também Verso DFB Festival 2022 traz shows gratuitos de Selvagens à Procura de Lei, Roberta Campos e mais

Italo Azevedo, por sua vez, retorna à cena musical da capital cearense após 10 anos afastado. Com distinta roupagem, promete embarcar o público na mesma energia que o consagrou em festivais como Rock Cordel e UFC de Cultura.

Há ainda o projeto Benza – formado pelo artista plástico, poeta e músico Victor Dreyer e o produtor musical Rafael Infa; os pernambucanos da Mundo Livre S/A; DJ Isadora Capelo, com repertório passeando entre bossa, lounges, MPB, samba de raiz e clássicos do Jazz; o artista cearense Juan; Two Notty, dos irmãos Marcello e Felipe Barra; e o cantor Doixton.

Palavra-chave: inovação

Com a retomada das atividades presenciais, a palavra inovação definirá a principal abordagem das ações do DFB neste ano, guiando os passos de todo o evento.

O pressuposto criativo também deve inspirar curtas-metragens que orbitam em torno do universo da moda, contemplados no Concurso Move Moda. Muita coisa bacana pela frente!

Estrutura e novo espaço

Serão montadas duas salas com passarelas de 40 metros para receber os desfiles, além da passarela externa – instalada na areia da Praia de Iracema. Este espaço receberá as coleções do DFBeach Club, com foco em beachwear.

Neste ano, o DFB apresentará um desfile de moda Upcycling, com reaproveitamento de materiais, em parceria com a Enel Brasil. A apresentação complementa as ações do novo espaço do evento, intitulado Factory.

Legenda: Estrutura do evento abrirá as portas para série de novidades Foto: Davi Magalhães

A novidade terá instalações gigantes de players do setor de eventos do Ceará e até um palco para shows, com 28 metros de altura e cenografia 100% feita em sucata.

Formação em alta

Valorizando a formação e promovendo ações multidisciplinares em diálogo com a cultura de moda do país, a programação vai contar com vários desfiles nos quais entram em cena muitas novidades de quem está dando os primeiros passos na seara de produção autoral.

Os momentos serão capitaneados pelas Instituições FB Uni (CE), Faculdade Santa Marcelina (SP), Senac Sergipe (SE), Universidade Federal do Ceará, Unifor (CE) e Universidade Potiguar (RN), selecionadas no edital do Concurso dos Novos.