DFB Festival 2022: confira line-up de estilistas e marcas e programação dos desfiles

O line-up com os nomes dos estilistas e a programação completa dos desfiles da DFB Festival foram divulgados. O evento, considerado o maior do segmento no Ceará, acontece entre os dias 25 e 28 de maio na Praia de Iracema, em Fortaleza, e conta com a apresentação de mais de 20 marcas autorais.

A iniciativa tem acesso gratuito, e, segue como nas edições anteriores, promovendo um festival musical, com a presença de atrações locais e nacionais, como Selvagens à Procura de Lei, Roberta Campos, Luiza Nobel, Davi Cartaxo, entre outros. O público ainda deve conferir atividades sobre turismo, gastronomia e cultura.

Estilistas e marcas

O evento traz mais de 20 atrações para esta edição, entre elas Kallil Nepomuceno, Ivanildo Nunes e Lindebergue. Os desfiles acontecem em duas salas com passarelas de 40 metros, além de uma terceira externa — instalada na areia da Praia de Iracema. Este espaço recebe as coleções do DFBeach Club, com foco em beachwear.

Legenda: Os desfiles acontecem em duas salas com passarelas de 40 metros, além de uma terceira passarela nas areias da Praia de Iracema Foto: Camila Lima

Ainda neste ano, o DFB apresenta um desfile de moda Upcycling, com reaproveitamento de materiais, em parceria com a Enel Brasil. A apresentação complementa as ações do novo espaço do evento, intitulado Factory.

Veja lista de marcas e estilista deste ano

Olé Rendeiras por Catarina Mina

QAIR Brasil

Kallil Nepomuceno

Hand Lace

Vitor Cunha

Almerinda Maria

Rendá

Ivanildo Nunes

Senac Richelieu por Ivanildo Nunes

Marina Bitu

Baba

Lindebergue

Bruno Olly

Banana Urbana

Sherida

Alix

Theresa Montenegro

Manuel Bessa

David Lee

Vi Lingerie

Sau Swim

Sand Blue

Rio de Jas

Enel Upcycling

Projeto 100% CE

Moda universitária

Além dos desfiles das marcas conceituadas no mercado, o festival promove mais uma edição do Concurso dos Novos, que conta com o desfile das seguintes instituições de ensino competem entre si:

FB Uni (CE)

Faculdade Santa Marcelina (SP)

Senac Sergipe (SE)

Universidade Federal do Ceará (CE)

Unifor (CE)

Universidade Potiguar (RN)

A iniciativa tem o objetivo de valorizar a formação e fomentar ações multidisciplinares em diálogo com a cultura de moda do País.

Line-up de desfiles do DFB Festival 2022

Quarta-feira (25)

18h30 – Sala 2 (Manuel Bessa)

19h00 – Sala 1 (Alix)

19h30 – Sala 2 (Sherida)

20h00 – Sala 1 (Rio de Jas)

20h30 – Sala 2 (Almerinda Maria)

21h00 – Sala 1 (Enel – Upcycling)

Quinta-feira (26)

18h30 – Sala 2 (Bruno Olly)

19h00 – Sala 1 (Sand Blue)

19h30 – Sala 2 (Vitor Cunha)

20h00 – Sala 1 (Vi Lingerie)

20h30 – Sala 2 (Lindebergue)

21h00 – Sala 1 (Ivanildo Nunes)

Sexta-feira (27)

18h00 – Sala 1 (Concurso dos Novos – FB Uni, Santa Marcelina e Senac – SE)

18h30 – Sala 2 (Banana Urbana)

19h00 – Sala 1 (Hand Lace)

19h30 – Sala 2 (David Lee)

20h00 – Sala 1 (Theresa Montenegro)

20h30 – Sala 2 (Kallil Nepomuceno)

21h00 – Sala 1 (Olê Rendeiras por Catarina Mina e QAIR Brasil)

Sábado (28)

18h00 – Sala 2 (Concurso dos Novos – Unifor, Universidade Federal do Ceará e Universidade Potigar)

19h00 – Sala 1 (Sau Swim)

19h30 – Sala 2 (Rendá)

20h00 – Sala 1 (Marina Bitu)

20h30 – Sala 2 (Baba)

21h00 – Sala 1 (Senac Richelieu por Ivanildo Nunes)

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste