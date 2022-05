'Avatar 2' tem trailer divulgado após 13 anos do primeiro filme; confira

Mais de 10 anos após a estreia de 'Avatar', o primeiro teaser da sequência do longa, chamado 'Avatar: The Way of Water', foi divulgado nesta segunda-feira (9). Segundo a Disney, a previsão é de que o filme dia 16 de dezembro.

O novo filme traz roteiro que começa de onde o anterior parou, com os personagens Sully e Neytiri construindo sua família no planeta de Pandora. Além disso, os dois irão lutar contra novas ameaças à crescente civilização. Veja:

Retornam ao longa de James Cameron os membros do elenco original como Zoe Saldana como Neytiri, Sigourney Weaver em um novo papel e Sam Worthington como Jake Sully.

Maior bilheteria

O filme de 2009 é, atualmente, o filme mais lucrativo do cinema ao longo dos anos. Isso porque a animação voltou ao posto após ser relançada na China em 2021.

O segundo filme também chega com a expectativa do lançamento do 3º. Inicialmente, 'Avatar 2' faria estreia em 2014, mas foi adiado, enquanto as cenas do terceiro da franquia já foram gravados e devem sair em 2024.