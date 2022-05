De 'sacos de lixo' a crocs de salto, Balenciaga tem histórico de itens curiosos de até R$ 11 mil

O lançamento de um tênis da marca Balenciaga, realizado na segunda-feira (9), ganhou repercussão nas redes sociais pela aparência suja e rasgada. Apesar dos holofotes em cima da peça, a marca já é conhecida por produtos com designers controversos.



Itens que remetem sacolas plásticas e sapatos sujos de tinta fazem parte do catalógo da loja.

Em março, a marca já havia apresentado uma bota de plataforma, feita de nylon, com manchas de tinta. No site da empresa nos Estados Unidos, o par custa US$ 1,7 mil, cerca de R$ 8 mil.

Legenda: Modelos com sacolas da marca em desfile Foto: : Reprodução/YouTube/Balenciaga

Outro item curioso, apresentado em desfile, na cidade de Paris, foi usado por modelos dentro de uma redoma, onde encararam vento e simulação de neve: sacolas que remetiam a sacos de lixo.

Marca também pensou 'inovou' em acessórios

Legenda: Boa parte das peças já está esgotada no site da marca Foto: Reprodução/Hyperbeast

Não é de hoje a irreverência da Balenciaga. Desde 2017, a marca coloca no mercado versões de sacolas que lembram as reutilizáveis ou até mesmo as de supermercado.

De acordo com o G1, boa parte das peças estão esgotadas no site da marca, mas alguns exemplares podem ser encontrados no site da Farfetch com valores de R$ 11 mil.

Legenda: Atualmente, peças em crocs saem por US$ 625, cerca de R$ 3,2 mil Foto: Reprodução/Instagram

A coleção da Balenciaga em parceria com a Crocs também chamou atenção nas redes sociais no ano passado. No site americano da marca, as Crocs Madame aparecem nas cores branca, preta, verde e rosa. Atualmente, o par de Crocs Madame custa US$ 625, cerca de R$ 3,2 mil.

Tênis viram meme

Legenda: Novo tênis "destroyed" da Balenciaga viraliza nas redes sociais Foto: Divulgação

Nas redes sociais, claro, usuários não perderam tempo e comentaram sobre o assunto, criando memes com a aparência inusitada dos tênis.

O Paris Sneaker está disponível online a partir desta segunda-feira (9). Já nas lojas dos Estados Unidos e do Oriente Médio em 16 de maio. Os sapatos serão lançados posteriormente em todo o mundo.