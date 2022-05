Mel Maia dá cantada em Paulo André durante live no Instagram

A atriz Mel Maia entrou nos assuntos mais comentados das redes sociais, na madrugada desta terça-feira (10). Ela passou uma cantada para Paulo André durante uma transmissão do atleta no Instagram.



O ex-BBB tocava violão na live, quando a atriz, de 18 anos, resolveu escrever: "Ai, PA, ok, agora tome", escreveu ela com um emoji de anel de noivado.

Legenda: Mensagem de Mel Maia durante transmissão Foto: Reprodução/Instagram

De imediato, os usuários das redes sociais perceberem a mensagem de Mel e começarem a shippar a atriz com PA.

"Morrendo que a Mel maia deu em cima do PA na live dele. Grandona, sem medo das caprichos", disse um usuário da rede social.

Antes de realizar a live, PA postou uma série de stories durante compras em um loja de brinquedos ao herdeiro — o "Peazinho".