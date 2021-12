Ex-ator mirim da TV Globo se pronuncia após ter vídeo íntimo exposto por Mel Maia

O ex-ator mirim da TV Globo, Drico Alves, se pronunciou após ter tido um vídeo íntimo exposto pela atriz Mel Maia, nessa terça-feira (21).

Nas imagens, ela aparece em um banheiro, no local onde acontecia uma festa entre amigos, dançando com três meninos em frente a um espelho. Depois, vira a câmera para Drico Alves, que urinava em um vaso sanitário, e filma o pênis do artista de 19 anos.

A gafe compartilhada por Mel Maia nas redes sociais gerou repercussão na internet, fazendo o nome da atriz estar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

"Eu não acredito que a Mel Maia fez isso", disse uma internauta. "Abrindo o Twitter e vendo que a Mel Maia está nos trends, porque mostrou o instrumento de Drico Alves", afirmou outra.

Depois da repercussão das imagens, o ex-ator mirim usou o Instagram para se pronunciar sobre o caso: "Só um praiou para relaxar depois de vazarem meu garoto", escreveu o artista na legenda de um storie gravado na Praia da Barra, no Rio de Janeiro.