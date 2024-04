Atriz de 'One Tree Hill' diz se identificar como queer e fala de relação com Ashlyn Harris

A atriz de séries de sucesso como “One Tree Hill” e “Chicago P.D - Distrito 21”, Sophia Bush escreveu um longo texto, publicado pela Glamour americana, sobre sua sexualidade. A artista diz se identificar como queer e falou sobre o namoro, já muito especulado nas redes sociais, com a ex-jogadora de futebol Ashlyn Harris.

“Acho que sempre soube que minha sexualidade existe em um espectro. No momento acho que a palavra que melhor define isso é queer. Não posso dizer isso sem sorrir, na verdade. E isso é muito bom”, escreveu Sophia.

“Finalmente sinto que posso respirar. Acho que não posso explicar o quão profundo isso é. Sinto como se estivesse usando um colete pesado sabe-se lá por quanto tempo. Eu não tinha percebido o quão pesado era até que finalmente o larguei”, continuou a atriz, que viveu a personagem Brooke Davis em “One Tree Hill”.

Ashlyn Harris é citada várias vezes no texto. Ela e Sofia eram amigas antes do relacionamento. O casamento de Ashlyn e Ali Krieger chegou ao fim em 2023, e rumores de traição circularam na época.

“Apaixonar-me por ela suturou algumas das minhas feridas de infância e me tornou muito mais próxima de minha mãe. Ver Ashlyn escolher não simplesmente sobreviver, mas prosperar pelos seus bebês foi a coisa mais linda que já vi uma amiga fazer. E agora posso amá-la. Quão sortuda eu sou?”, escreveu Sophia sobre a companheira.

Antes de Ashlyn, Sophia foi casada com Grant Hughes por um ano. Ela também falou sobre o ex no texto, e como viveu uma relação infeliz, mesmo sem ninguém imaginar.

"Em abril de 2022, estive perto de terminar meu casamento. Em vez de fugir, decidi ser uma esposa modelo. Em 2023, meu agora ex-marido postou uma linda homenagem ao nosso primeiro aniversário no Instagram. Quando eu vi, senti o sangue sumir do meu rosto. Senti uma pressão crescente de estranhos online esperando que eu postasse algo, então sentei-me e escolhi uma foto. Eu postei. E então entrei no banheiro e vomitei".

Sophia ainda teve um casamento relâmpago com o ator Chad Michael Murray, que também estava no elenco de "One Tree Hill".