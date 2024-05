Temperatura Máxima hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste domingo, 5

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (5/5), exibe o filme “Jumanji: Bem-Vindo à Selva”, às 13h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo

Sinopse de Jumanji: Bem-Vindo à Selva

Quatro adolescentes encontram um jogo de videogame cuja ação se passa em uma floresta tropical. Empolgados, eles escolhem seus avatares para iniciar o desafio. No entanto, de forma misteriosa, os quatros são transportados para dentro do jogo, transformando-se nos avatares que escolheram para a aventura. Para saírem, eles percisam completar o desafio e sobreviver na floresta.

Ficha técnica de "Jumanji: Bem-Vindo à Selva"

Título Original: Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Elenco: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan

Direção: Jake Kasdan

Nacionalidade: Canadense