Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de maio

O céu está super movimentado, mas é Vênus que está no comando. E a pergunta do dia é: o que é valioso para você? A Lua chegou em Libra e faz aspectos com o Sol, Júpiter, Netuno e Plutão. O Sol, Vênus, Júpiter e Urano se unem no signo de Touro. E Urano vai dar uma sacudida, ou seja, vai balançar as estruturas. Olhe para os exageros na sua vida. E quando você compreende a situação e enxerga a cena e o cenário muda. O acaso pode te ajudar. Mas cuidado com cortes, surpresas e mudanças de rota. O sinal está verde, tome fôlego e vá.

Signo de Aquário hoje

Um fluxo de energia favorece a diversão, prazer e alegrias na sua vida. O sábado promete ser um dia muito alegre, seja em uma festa ou em uma farra com amigos com direito a boas conversas e risadas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.