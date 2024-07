Claudia Mauro revela assédio nos bastidores da 'Escolinha do Professor Raimundo'

A atriz Claudia Mauro revelou que sofreu assédio de um ator nos bastidores do programa “Escolinha do Professor Raimundo”, que era comandado pelo cearense Chico Anysio na década de 1990. O artista a perseguia e até oferecia dinheiro para que ela, que vivia a personagem Capitu, ficasse com ele. Na época, Claudia já era casada com o atual marido, o ator Paulo César Grande.

A atriz não revelou o nome do ator que a assediava, mas afirmou que ele já morreu. “Um ator cismou comigo num grau... Ele ligava lá em casa com convite para sair. Teve uma vez, em uma carona, que ele falou: 'Eu te pago, quanto você quer para ficar comigo?”, contou ela, em entrevista à revista Caras.

Claudia também contou que o ator era mais velho e fazia apenas participações no programa.

Atualmente com 55 anos, a artista também disse que sofreu assédio em outros trabalhos. “Sofria assédio direto, nossa. Nunca tomei medida. A gente nem via dessa maneira. Mas, já fui fazer teste para filme que o diretor falava: 'Dá uma viradinha, por favor'. Outro já falou: 'Tem namorado?'. O homem se sentia no direito e ninguém fazia nada, tinha mulher que nem respondia".

O fato de ser casada com o ator Paulo César Grande a ajudou também, segundo ela. “Ele era 'galãzaço' nos anos 1980, um homem grande e famoso. Então, não mexiam [tanto] comigo”.