Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de julho

Depois de dias tensos e reveladores, algumas fichas começaram a cair. E agora você pode enxergar as oportunidades e tomar decisões mais autênticas e assertivas. Escolha os caminhos mais alinhados com a sua natureza. E não esqueça que Mercúrio está em Virgem fazendo um trabalho interno bem profundo. Mercúrio está vasculhando cada cantinho da sua alma, tentando colocar tudo em ordem. A sexta-feira pede movimento, você precisa sair da estagnação. A Lua está cheia no signo de Áries e vai encontrar o Nodo Lunar Norte. O Céu está tentando te mostrar os caminhos e as oportunidades. Não fique olhando para trás, esqueça o que ficou no passado. Algo muito bom pode surgir quando você segue atento. Buzz Lightyear poderia resumir esse cenário numa única frase: "Ao infinito e além!"

Signo de Áries hoje

Você está aprendendo sobre autenticidade e espontaneidade e por isso precisa seguir seus impulsos, ariano(a). Confie em você, confie nas suas escolhas. O momento pede que você desenvolva sua individualidade e iniciativa. Chega de temer os conflitos e deixe de lado o medo de desapontar o outro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.