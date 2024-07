Xuxa alfineta Marlene Mattos em gravação de Altas Horas sobre paquitas

Xuxa Meneghel, de 61 anos, enalteceu as antigas paquitas durante a gravação do programa Alta Horas, na última terça-feira (23). A declaração foi interpretada como uma alfinetada à Marlene Mattos, ex-empresária da apresentadora.

“Hoje elas estão aqui para mostrar que são tudo… São mulheres lindas e empoderadas, que venceram e que têm suas carreiras,” disse a rainha dos baixinhos.

A fala faz referência a uma fala de Marlene durante sua entrevista ao "Xuxa, o Documentário", lançado em 2023 pela Globoplay. “Elas vivem até hoje de ser paquitas. Se elas não fossem paquitas, ninguém iria saber que elas existiram", disse Mattos no filme.

Xuxa e as paquitas falaram ainda a Serginho Groisman sobre as exigências que sofriam e a cobrança por disciplina e assiduidade à época. Tudo, claro, sem acusar diretamente Marlene.

Documentário 'Pra Sempre Paquita'

O programa em homenagem às paquitas é um aquecimento para o documentário “Pra Sempre Paquita“, que deve ser lançado em setembro também no Globoplay. Para a gravação do Altas Horas, parte do elenco das paquitas viajou do Rio de Janeiro a São Paulo em um ônibus com um adesivo personalizado do documentário.

Estavam no ônibus: Ana Paula Guimarães (que também é diretora do documentário), Gisele Delaia, Caren Lima, Cátia Paganote, Tatiana Maranhão, Priscilla Couto, Roberta Cipriani, Ana Paula Almeida, Andréa Veiga, Flávia Fernandes, Thalita Ribeiro, Gabriela Ferreira, Letícia Barros, Joana Mineiro, e o produtor Denis Castro.

As atrizes Bianca Rinaldi, Juliana Baroni, Andrezza Cruz, Lana Rhodes, Luise Wischermann, Daiane Amêndola e Stephanie Lourenço se encontraram com as colegas já nos Estúdios da Rede Globo.

Andréa Sorvetão, por sua vez, se afastou do grupo por divergências políticas em 2020, mas topou participar do documentário, desde que não precisasse estar nos compromissos de divulgação. Monique Alfradique, Leticia Spiller e Bárbara Borges não puderam estar em São Paulo na data.