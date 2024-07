Harry diz que processos contra tabloides britânicos contribuíram para rompimento com família real

O príncipe Harry voltou a falar sobre os processos contra a imprensa britânica, afirmando que o assunto contribuiu para seu rompimento com o Rei Charles III e a família real.

“É certamente uma peça central para isso”, disse o príncipe à emissora ITV no documentário “Tabloids on Trial”.

Atualmente, o marido de Meghan Markle está processando o News Group Newspapers (NGN) e a editora do Daily Mail em duas ações separadas, alegando atividades ilegais de jornalistas e investigadores particulares durante vários anos. Harry já chegou a dizer publicamente que esses processos são “sua missão”. As editoras negam as acusações.

Veja também Mundo Mulher negra é morta em casa por policial nos EUA; veja vídeo Mundo Em pronunciamento, Biden afirma que é hora de passar o bastão para 'vozes mais jovens'

“Acredito que, do ponto de vista do serviço e quando se está em uma função pública, essas são as coisas que deveríamos fazer para o bem maior, mas estou fazendo isso por minhas razões. Para mim, a missão continua, mas isso causou… parte de uma ruptura”, disse ainda no documentário.

Harry culpa a mídia britânica pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997, além de acusar os jornais de ataques hostis e racistas contra Meghan, os quais foram citados como um fator em sua decisão de deixar as funções reais e se mudar para os Estados Unidos em 2020.