Em pronunciamento, Biden afirma que é hora de passar o bastão para 'vozes mais jovens'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos americanos, nessa quarta-feira (24), que desistiu da corrida presidencial de 2024 para unir seu partido e seu país, afirmando, em um discurso histórico no Salão Oval, que é hora de passar o bastão para "vozes mais jovens".

"Eu venero esse escritório. Mas eu amo ainda mais o meu país", disse o presidente de 81 anos no discurso à nação. "A defesa da democracia, que está em jogo, é mais importante do que qualquer título", afirmou Biden. "Decidi que a melhor maneira de avançar é passar o bastão para uma nova geração. Essa é a melhor maneira de unir nossa nação."

Em seu primeiro discurso televisionado desde a decisão, Biden também elogiou a vice-presidente Kamala Harris, de 59 anos, que está prestes a se tornar a nova candidata presidencial democrata: "Ela é experiente. Ela é dura. Ela é capaz", afirmou Biden durante o quarto - e provavelmente último - discurso à nação de sua presidência.

O presidente desistiu da corrida mais tarde do que qualquer outro líder na história dos EUA no domingo (21), cedendo a semanas de pressão dos democratas após um desempenho desastroso no debate contra Donald Trump, o que levantou preocupações sobre sua idade.

Usando o cenário simbolicamente poderoso da Mesa Resoluta, Biden insistiu nos feitos de seu governo, ao mesmo tempo em que afirmou que chegou o momento de seguir em frente. O veterano democrata disse que havia "um tempo e um lugar para novas vozes, vozes frescas. Sim, vozes mais jovens. E esse tempo e lugar é agora."

'Nunca vacilaram'

Em um sinal emocionante de apoio a Biden após a decisão mais difícil de sua vida política, a maior parte de sua família assistiu ao discurso no Salão Oval. Estavam lá a esposa, Jill, e a filha, Ashley - que deram as mãos perto do final de seus comentários -, além do problemático filho Hunter e vários netos de Biden.

Jill Biden mais tarde postou uma carta na rede social X agradecendo "aqueles que nunca vacilaram" - uma aparente alfinetada nos democratas que pediram para ele desistir - e disse que era "hora de colocar essa confiança em Kamala".

Impacto na campanha de Trump

A desistência de Biden abalou a campanha de Trump, que anteriormente se concentrava na idade e na acuidade mental do presidente. Agora é Trump, de 78 anos, o candidato mais velho da história dos EUA.

Trump, que inicialmente pediu unidade após sobreviver a uma tentativa de assassinato em 13 de julho, não estava com humor para magnanimidade após o discurso de Biden. "O discurso de Joe Biden no Salão Oval foi quase incompreensível, e tão ruim!", disse Trump nas redes sociais.

Presidência e campanha

Os republicanos pediram que Biden renunciasse também da presidência, dizendo que se ele não está apto para se candidatar à reeleição, então não tem condições de servir como presidente. No entanto, Biden insistiu que não era um "pato manco" e que continuaria trabalhando na economia e em questões-chave de política externa pelo resto de seu tempo no cargo.

"Nos próximos seis meses, estarei focado em fazer meu trabalho como presidente", disse ele. Um objetivo crucial é um acordo de paz no Oriente Médio - um sonho definidor de legado que muitos presidentes dos EUA antes de Biden perseguiram.

Biden, que tem sido cada vez mais crítico em relação à campanha militar de Israel em Gaza, se encontra com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, nesta quinta-feira (25). Mas, em um sinal de como as coisas estão mudando rapidamente, Netanyahu se reunirá separadamente no mesmo dia com Harris, assim como com Trump na Flórida, na sexta-feira (26).

Enquanto isso, a campanha eleitoral americana está avançando a todo vapor sem Biden.

Em seu primeiro comício desde que Harris garantiu delegados suficientes para se tornar a candidata democrata de fato, Trump atacou a atual vice-presidente como sua "nova vítima". "Ela é uma lunática radical de esquerda que destruirá nosso país", disse ele, acusando Harris de esconder a "incapacidade mental" de Biden.

Mais cedo, a Casa Branca negou que houvesse qualquer "encobrimento" sobre a condição de Biden.

Harris também estava em campanha na quarta-feira, dizendo a uma irmandade de faculdade negra em Indianápolis que "estou lutando pelo futuro de nossa nação".