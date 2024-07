Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (25) vai ao ar às 17:05, após 'Cheias de Charme - Edição Especial'. Nesse capítulo, Adelaide e Rafael afirmam para Agnes que não contaram a Serena que Luna tinha um irmão.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Adelaide e Rafael afirmam para Agnes que não contaram a Serena que Luna tinha um irmão. Roberval mostra a Dalila a medalhinha que estava usando quando foi abandonado no orfanato e diz que quer dá-la ao seu bebê. Débora e Cristina planejam separar Felipe de Mirella. Ritinha continua doente e Kátia não sabe como vai pagar pelo tratamento. Raul diz a Olívia que vai assumir o comando do restaurante, mas ela afirma que jamais permitirá. Terezinha exige que Raul lhe dê um vestido para não contar que ele é o pai do filho de Dalila. Madalena fala para Olívia que Raul pagou um vestido para Terezinha. Cristina contrata um advogado para fingir que está se empenhando em tirar Guto da cadeia. Rafael pergunta a Guto o que há entre ele e Cristina.

Rafael quer saber se Guto teve encontros com Cristina depois que saiu da cadeia. Agnes fala para Serena que acreditará que ela é mesmo a sua filha se ela se lembrar de um segredo que existia entre as duas. Guto não fala sobre sua relação com Cristina para Rafael. Olívia fica furiosa com Terezinha. Mirella avisa Olívia que ela não pode demonstrar sua raiva, ou Raul perceberá que sabe seu segredo. Kátia pede a Raul o dinheiro de que precisa para o tratamento de Ritinha. Cristina fala para Kátia que só terá o dinheiro se ajudá-la a separar Mirella de Felipe. Kátia, mesmo se sentindo culpada, concorda. Julian hipnotiza Serena e ela se lembra de um homem maltratando Luna. Serena afirma para Julian que tem certeza de que aquela lembrança tem a ver com Agnes.

Ciro tenta falar para Agnes algo sobre Cristina. Olívia pergunta a Terezinha se ela está envolvida com Raul. Agnes conta para Rafael que Ciro tem algo sobre Cristina para lhe dizer. Terezinha revela a Olívia que o filho que Dalila está esperando é de Raul. Guto conta para Cristina que Rafael o procurou. Cristina garante a Guto que o ama, que vai tirá-lo da prisão e pede que não conte nada a Rafael. Divina fica estupefata ao saber do namoro entre Dalila e Raul. Olívia fica furiosa e Roberval defende Dalila. Eduardo permite que Julian trate Alexandra. Julian avisa Eduardo que Alexandra ficará ainda mais agressiva no início do tratamento, pois a voz que fala com ela a perturbará. Débora garante a Cristina que vai dar um jeito em Guto quando ele sair da cadeia.

Rafael pergunta a Ciro se foi Cristina quem mandou Guto dar um beijo em Serena. Ciro indica que sim com as mãos, mas Rafael não vê, pois é retirado do quarto pela enfermeira. Alexandra empurra Nair, que bate a cabeça. Roberval explica que se casou com Dalila mesmo sabendo que ela estava grávida de outro porque a ama. Todos ficam emocionados. Crispim vê Jorge e Mirna juntos. Osvaldo, Vitório e Hélio vão tomar satisfações com Raul. Cristina tenta se aproximar de Rafael que em vez de vê-la, enxerga Serena e por isso lhe sorri.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.