Influenciadora de maternidade, Tainá Medeiros morre aos 34 anos

Conhecida por produzir conteúdos relacionados à maternidade, a influenciadora Tainá Medeiros faleceu, nessa terça-feira (24), aos 34 anos. A informação foi confirmada pela equipe da empresária, através de publicação nas redes sociais.

Em nota, foi lamentada a morte da influenciadora: “Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida. [...] Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar”.

A causa do falecimento de Tainá não foi divulgada, mas, há três dias, ela publicou um comunicado no perfil Amor Mamar, onde compartilhava suas produções, informando aos seguidores que seria submetida a uma cirurgia de emergência.

“Orem pela minha recuperação. Agora, preciso me cuidar, mas, em breve, estarei melhor para cuidar de vocês, se Deus quiser”, escreveu ela, na ocasião.

O sepultamento da influenciadora ocorrerá nesta quinta-feira (25), a partir das 16h, no Cemitério Morada da Paz, localizado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

A empresária deixa o marido e uma filha, de 5 anos.

MENSAGENS DE CARINHO

Nos comentários da nota de falecimento, amigos lamentaram a partida precoce de Tainá. “Amiga, eu ainda acho que vou receber uma mensagem sua! Não tá fazendo sentido agora, mas não cabe a nós entendermos… Obrigada por ter sido do jeitinho que foi!”, escreveu um perfil.

“Um dia nos encontraremos naquele céu que você acreditava: azul, com flores, com luz e cheios de anjos. Nossa Senhora te espera, amo você!”, comentou outra amiga.