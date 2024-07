Cantora gospel Camila Campos conta que câncer de mama se espalhou para os ossos

Após revelar o diagnóstico de câncer de mama, a cantora gospel Camila Campos disse, nesta quarta-feira (24), que a doença se espalhou para os ossos.

"Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno", disse ela em publicação no Instagram.

"Mas vou organizando devagarzinho com a ajuda de Cristo. Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus! Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!", declarou ela.

Casada com o ex-jogador de futebol Leo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, Camila pediu orações por ela, pela bebê que está gestando, pela primogênita Bela, e pelo marido. "Precisamos da intercessão de vocês."

Cabelo

A cantora também aproveitou o post para explicar sobre o cabelo, que está mais curto. "O cabelinho já está pouquinho, porque já iniciamos o tratamento (seguindo orientações médicas) e ele vai continuar caindo até eu ficar carequinha. Mas sei que cada fio que cai da minha cabeça será pra glória de Deus e, assim como o segundo vinho foi melhor que o primeiro, eu creio que até meu cabelinho vai ressurgir melhor!"

"Eu confio em Deus. Eu creio no seu poder. Eu glorifico a Jesus. Pois Ele levou sobre si ….Ele levou sobre si! Amém, igreja?", finalizou.