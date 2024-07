Cantora gospel Camila Campos é diagnosticada com câncer de mama durante gravidez

A cantora gospel Camila Campos foi diagnosticada com câncer de mama. A artista, que está grávida da segunda filha, revelou a doença pelas redes sociais, nessa quinta-feira (11), em publicação conjunta com o marido, o ex-jogador de futebol Leo Zagueiro.

"É tempo de nos unirmos como igreja em oração, crendo no poder sobrenatural do nosso Deus. Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento; para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia", diz o comunicado.

Camila e Leo disseram que o diagnóstico é "assustador e desmotivante aos olhos da medicina", mas afirmaram estar confiantes na recuperação da cantora. "Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta", diz o texto.

"Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e Sofia, que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida. De igual modo, ore por sua família para que o Senhor os fortaleça nesse momento de luta e de dor", conclui o comunicado, assinado pela equipe da cantora.

Artistas prestam apoio

Famosos manifestaram apoio ao casal após a revelação do câncer da cantora. "Léo e Camila, conte com minhas orações e também comigo", disse Luciano Camargo. "A vitória de vocês é nossa vitória. Estamos firmes em oração. Amamos vocês", escreveu Regis Danese.