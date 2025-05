Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 18 de maio

Você tomou alguma decisão importante nos últimos dias? Se sim, saiba que ela teve um peso maior do que você imagina. O céu de hoje confirma que certas escolhas abriram portas, encerraram ciclos ou revelaram verdades que você não podia mais ignorar. A Lua faz um sextil com Saturno, pedindo maturidade emocional. Mas com Mercúrio em tensão com Marte, a mente pode estar acelerada e os diálogos, impacientes. A Lua entra em Aquário e encontra Plutão: um convite para observar o impacto de algumas ideias ou relações na sua saúde mental.



Talvez algo esteja te ferindo — uma palavra mal colocada, um pensamento recorrente, uma expectativa frustrada. Esse é um bom dia para respirar fundo, silenciar ruídos internos e acolher o que dói, antes que vire um peso desnecessário.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje é dia de reavaliar o que você tem valorizado, tanto no sentido material quanto no simbólico. O que tem sugado sua energia em troca de quase nada? O céu alerta para gastos excessivos, cobranças internas e a necessidade de reconstruir sua base emocional com mais amor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.