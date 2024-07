Nego Di é alvo de operação por suspeita de lavagem de R$ 2 milhões com rifas ilegais

O influenciador digital Nego Di e a esposa são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em Santa Catarina, nesta sexta-feira (12), que apura a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais ilegais e possíveis fraudes nas redes sociais. As informações foram divulgadas pelo MP gaúcho.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira. A operação foi batizada de Rifa$ e "busca mais provas relacionadas à lavagem de dinheiro decorrente da promoção de rifas ilegais com premiações em dinheiro e bens de alto valor que não teriam sido entregues às vítimas", segundo o MP. O casal ainda teria usado documento falso nas redes sociais.

Legenda: Arma sem registro foi encontrada com o casal Foto: Divulgação/MPRS

O promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela investigação, informou que dois veículos de luxo dos investigados foram sequestrados. Houve ainda apreensão de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, o que resultou na prisão da esposa de Nego Di.

Legenda: Carros de luxo foram encontrados com o casal e apreendidos Foto: Divulgação/MPRS

A operação busca ainda "recolher documentos, mídias sociais, celulares, entre outros, para se ter uma dimensão exata dos crimes praticados e valores obtidos pelo casal". Flávio Duarte também obteve da Justiça o bloqueio de valores, além da indisponibilidade de bens dos investigados e de terceiros vinculados aos fatos apurados. A Operação Rifa$ conta também como apoio da promotora de Justiça Maristela Schneider.