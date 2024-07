Polícia apreende R$ 6 milhões em operação contra esquema internacional de lavagem de dinheiro

Uma investigação criminal resultou em operação da Polícia Civil do Ceará, na manhã dessa quinta-feira (11), contra um casal suspeito de praticar crime de lavagem de dinheiro decorrente de práticas ilícitas no Brasil e em países da Europa. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens móveis e imóveis no Eusébio e em Fortaleza.

Durante a ação, um dos investigados foi preso em flagrante e cerca de R$ 6 milhões em bens e valores em contas foram apreendidos.

Legenda: Smartphones, cartões de crédito, relógios, anéis e até uma arma foram apreendidos em operação Foto: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

As investigações apontaram que a dupla, natural de Governador Valadares (MG), é suspeita de adquirir imóveis, veículos e outros bens no Ceará — bem como de abrir contas de pessoas jurídicas para possibilitar a ocultação de patrimônio adquirido com a prática criminosa.

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar, também houve sequestro de imóveis localizados em condomínio de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza, bem como de veículos e valores em contas bancárias.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) e contou com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil. Mais detalhes serão repassados em entrevista coletiva marcada para a manhã desta sexta-feira (12).