Falso pastor evangélico é preso no Ceará por suspeita de matar produtor rural na Paraíba

Um homem que se passava por pastor evangélico no Ceará foi preso pela Polícia Civil da Paraíba (PCPB) no município cearense de Farias Brito nessa quarta-feira (10), por suspeita de participação na morte de um produtor rural. Essa é a segunda vez que Marcus Ulisses de Paulo foi capturado, com a primeira em julho de 2023, em Juazeiro do Norte.

Agora, ele está à disposição da Justiça e será transferido do Ceará à Paraíba. A prisão foi efetuada pelo Grupo Tático Especial (GTE) da 17ª Delegacia Seccional da PCPB, de Itaporanga.

O assassinato pelo qual ele é investigado teve muita repercussão no Sertão da Paraíba.

Veja também Segurança Justiça aceita denúncia contra lutador de jiu-jitsu que matou idoso em condomínio Segurança Ex-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Ceará é absolvido da acusação de extorsão Segurança Acusado de matar vendedor, esquartejar corpo e jogar em mangue de Fortaleza é preso

Produtor rural foi esquartejado

Em agosto de 2022, o produtor rural Luiz Weber Antony de Faria Júnior, conhecido como Júnior de Nereida, desapareceu em Itaporanga.

O corpo dele foi encontrado esquartejado quase um ano depois na zona rural do município paraibano.Outro homem já havia sido preso pelo crime. De acordo com Polícia paraibana, com a captura do falso pastor, o inquérito foi concluído.