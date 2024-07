Criança e adolescente vítimas de tentativa de chacina em Fortaleza seguem internados no IJF

Um adolescente de 16 anos e uma criança de 8 anos seguem internadas no Instituto Doutor José Frota (IJF), após serem baleadas na tentativa de chacina registrada no bairro Barroso, em Fortaleza. A unidade hospitalar informou nesta quinta-feira (11) que outro adolescente, 15, atingido recebeu alta.

Uma familiar do menino atingido por um tiro na cabeça, informou ao Diário do Nordeste, que ele já recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está na enfermaria "se recuperando bem" há três dias.

Ainda não há previsão de alta hospitalar da criança, mas a família está esperançosa. "O médico não falou ainda [sobre alta]. Ele ainda está fazendo os exames, então, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui, mas logo, logo, se Deus quiser, ele vai para casa", disse a parente.

Ainda de acordo com a familiar, a criança está respirando normal, come pela sonda e está com um canil no pescoço, por isso ainda não está falando. "Ele já abre um olhinho, já mexe a mãozinha, o pezinho, tá se recuperando bem. Graças a Deus", contou.

Tentativa de chacina no bairro Barroso, em Fortaleza

As vítimas assassinadas na tentativa de chacina são Daniel Levi, de 10 anos, e a dona de casa Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos, baleada quando tentava proteger as crianças.

Outras oito crianças e adolescentes ficaram feridas. Uma delas foi atingida na cabeça e passou por cirurgia de emergência.

Um parente de Daniel contou que presenciou uma "cena de terror": "Foi muito repentino, rápido. Eles atiraram sem ter alvo, foram mais de 50 tiros. Peguei meu filho e corri. Quando cheguei lá e vi, parecia cena de terror. Vi o Danielzinho no chão. Era muito sangue. Ele já não respondia mais, já não estava mais respirando".

Guerra entre facções criminosas

As investigações da Polícia Civil do Ceará apontam que o crime foi motivado por uma guerra entre facções. Pelo menos cinco pessoas estariam envolvidas. Um adolescente e quatro adultos foram capturados.

Todos os suspeitos são apontados como ex-integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, e rasgaram a camisa, ou seja, saíram do CV, e passaram a integrar a 'Massa Carcerária' ou 'Tudo Neutro' (TDN).

O inquérito foi concluído e cinco pessoas foram indiciadas, sendo quatro com participação direta no ataque. Estão indiciados por homicídio qualificado com motivo torpe, crime de organização criminosa armada, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo: Victor Henrique Pereira Carneiro, o 'Viti'; Clenilson Ferreira de Brito, o 'Del'; Narcélio da Silva Pereira, o 'Cego'; e Carla Germano Sales, conhecida como 'Bibi Perigosa' ou 'Peppa Pig'.

Destes, 'Bibi Perigosa' permanece na condição de foragida. A quinta indiciada é Tainara da Silva Bezerra. Para esta, foram apontados crimes de corrupção de menores e receptação, já que, segundo a investigação, Tainara não participou das mortes, mas ajudou a esconder dois suspeitos. Um sexto homem investigado pela Polícia como participante da tentativa de chacina não chegou a ser indiciado.