'Caminho da morte': Polícia Civil refaz trajeto dos suspeitos de tentativa de chacina em Fortaleza

Câmeras de videomonitoramento flagraram o trajeto feito pelos suspeitos de participarem da tentativa de chacina no Barroso, em Fortaleza, na noite do crime. O 'caminho da morte' foi revelado em relatório preliminar da investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso ao documento que tem como objetivo "demonstrar a dinâmica do crime e qualificar eventuais suspeitos", segundo os investigadores. Constam no relatório trechos da rota utilizada pelos criminosos até a Areninha do Barroso e da rota de fuga.

O ponto inicial apontado no relatório é a residência de Tainara da Silva, onde os primeiros dois suspeitos foram capturados, no bairro Barreirão.

Testemunhas afirmam que o carro usado no crime foi um veículo Volkswagen modelo Voyage, cor prata

"Analisando os trechos de imagens colhidas, bem com os depoimentos prestados, indicativos são de que os suspeitos saíram do bairro Barreirão (Facção Massa) se dirigindo ao bairro Jardim Violeta (CV)" Relatório PCCE

Os criminosos teriam passado pelas ruas Nossa Senhora da Glória, Jornalista Antônio Pontes Tavares, Sabino Loureto da Silva e por fim entrado na rua Benedito Lacerda, até o local do crime

Legenda: Prints de vídeos colhidos que captam o carro utilizado no crime, momentos antes do ataque Foto: Reprodução

"O veículo ainda passa mais duas vezes na Rua João Ferreira, circulando a área onde ocorreu o crime". Em seguida, na rota de fuga, o carro é visto circulando do bairro Jardim Violeta para o bairro Barreirão, segundo trechos do relatório.

CRIANÇAS BALEADAS

Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas na tentativa de chacina. Uma das vítimas assassinada é Daniel Levi, de 10 anos.

Um parente do menino contou presenciado uma "cena de terror": "foi muito repentino, rápido. Eles atiraram sem ter alvo, foram mais de 50 tiros. Peguei meu filho e corri. Quando cheguei lá e vi, parecia cena de terror. Vi o Danielzinho no chão. Era muito sangue. Ele já não respondia mais, já não estava mais respirando".

A dona de casa Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos, também morreu na tentativa de chacina. Testemunhas contam que a vítima foi alvejada enquanto tentava defender as crianças e fez o corpo de escudo para evitar que os pequenos fossem mortos.

SUSPEITOS PRESOS

As investigações da Polícia Civil do Ceará apontam que o crime foi motivado por uma guerra entre facções. Pelo menos cinco pessoas estariam envolvidas. Um adolescente e quatro adultos foram capturados.

Os suspeitos pelo crime identificados até essa segunda-feira (24) são: Carla Germano Sales, conhecida como 'Bibi Perigosa' ou 'Peppa Pig'; Clenilson Ferreira de Brito, o 'Del'; Cesario Mariano da Silva Junior; Narcelio da Silva Pereira, o 'Cego'; e Victor Henrique Pereira Carneiro, o 'Viti'.

Todos eles são apontados como ex-integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, rasgaram a camisa, ou seja, saíram do CV, e passaram a integrar a 'Massa Carcerária' ou 'Tudo Neutro' (TDN).

Os suspeitos, conforme a reportagem apurou, "agem nas localidades do 'Barreirão', (no bairro Cajazeiras), e da Conquista, e estão atuando em conjunto nas ações criminosas".