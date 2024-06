Polícia prende mais dois suspeitos de chacina em Fortaleza

Mais duas pessoas, suspeitas de envolvimento na tentativa de chacina no bairro Barroso, em Fortaleza, foram presas pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (24). O crime, que ocorreu na última sexta-feira (21), deixou uma criança de 10 anos e uma mulher mortos, além de outros 8 feridos.

A dupla é integrante da facção criminosa Massa Carcerária.

Os suspeitos possuem 26 anos e foram capturados em casas no bairro Messejana. O primeiro homem capturado possui antecedentes criminais por homicídios, tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Foi cumprido dois mandados de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária por crimes de homicídios.

Já o segundo suspeito possui duas passagens por homicídios, outra por tentativa de homicídio, além de antecedentes por posse irregular de arma de fogo, integrar organização criminosa e corrupção de menores.

Ao todo, seis pessoas já foram apreendidas, sendo um adolescente e outros 5 adultos.

Tentativa de chacina

As investigações apontam que a tentativa de chacina tinha um alvo específico, que conseguiu sair do local momentos antes do crime, segundo o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Ricardo Pinheiro.

A principal linha de investigação é que o crime ocorreu após uma dissidência no grupo criminoso. “Houve uma dissidência, se retiraram do bairro e aí houve esse conflito entre esses grupos. Já tem esse histórico de conflito”, diz o delegado.

Além do menino de 10 anos, uma mulher morreu na tentativa de chacina. Testemunhas contam que a vítima foi alvejada enquanto tentava defender as crianças. Outras oito crianças e adolescentes também ficaram feridos e foram socorridos.