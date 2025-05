Quantas pessoas estavam no RJ para o show de Lady Gaga? Número supera o do show de Madonna

Cerca de 2,1 milhão de pessoas estavam na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (3), para prestigiar o espetáculo de Lady Gaga. O número, divulgado pela Riotur, superou o do público do show de Madonna no ano passado, ocorrido no mesmo lugar — à época, estiveram presentes 1,6 milhão de pessoas.

De volta ao Brasil após 13 anos, Gaga trouxe para o País a turnê do disco recém-lançado, "Mayhem". O show foi dividido em cinco atos, em um cenário que remeteu a uma peça teatral.

Em um dos momentos mais emocionantes do espetáculo, a estrela pop leu um discurso para agradecer ao público brasileiro por esperá-la tanto tempo. Isso porque, em 2017, a cantora precisou cancelar sua participação no Rock in Rio devido a fortes dores causadas por uma fibromialgia.

"Eu amo vocês. Agradeço por esperarem. Agradeço por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos. Hoje à noite, eu quero ajudá-los a brilhar. Quero que o mundo veja o quão grande é o coração de vocês e que se inspire no seu espírito", declarou a artista.

Movimentação turística

Desde o início desta semana, a movimentação de turistas no Rio de Janeiro já era intensa. A Prefeitura estimava inicialmente que 240 mil visitantes desembarcassem na cidade, mas esse número foi ampiado.

Segundo o G1, com base em informações da Rodoviária Novo Rio e do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), mais de 500 mil turistas foram para a capital carioca entre os dias 1º e 3 de maio para o show de Lady Gaga.