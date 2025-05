CAPTEI: Comédia Cearense Estreia "O Beijo no Asfalto" em Nova Montagem

No sábado, 3 de maio, o grupo Comédia Cearense, um dos pilares do teatro no Ceará, trouxe a sua mais nova montagem da clássica obra "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues.

Legenda: Cenas de Um Beijo no Asfalto Foto: LC Moreira

Por lá, espectadores puderam assistir à peça no Teatro Nadir Papi Saboya, em Fortaleza, a primeira de mais três sessões agendadas para os dias 10, 24 e 31 de maio, sempre às 20h.

Legenda: Cenas de Um Beijo no Asfalto Foto: LC Moreira

Sob a direção de Hiroldo Serra, conhecido por sua visão inovadora e comprometida com o teatro, a produção celebra os 68 anos de história do grupo.

Legenda: Hiroldo e Iramiza Serra Foto: LC Moreira

No elenco, nomes de peso, como Manoela Queiroz Bacelar, Márcia Sucupira, Roberto Reial, Ildo Mota, Luís Costa, Amenhotep Rodrigues, Natali Lima, Érica Cardoso, Paulo César Cândido e, o estreante, Rafael Xerez, que se entregaram a arte e trouxeram uma interpretação intensa e visceral à trama.

Legenda: Cenas de Um Beijo no Asfalto Foto: LC Moreira

Escrita em 1960, "O Beijo no Asfalto" aborda temas que permanecem alarmantemente relevantes, como machismo, moralismo, manipulação midiática, homofobia e abuso de autoridade.

Legenda: Cenas de Um Beijo no Asfalto Foto: LC Moreira

A atmosfera dramática da peça é amplificada pela trilha sonora ao vivo, interpretada pelo pianista e compositor Ricardo Bacelar, elevando a experiência do público e adensando a carga emocional da história.

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

O grupo Comédia Cearense apresenta pela segunda vez "O Beijo no Asfalto", obra que já foi encenada há 60 anos com um elenco renomado, incluindo Aderbal Freire Filho e Haroldo Serra, fundador da companhia. Ao longo das décadas, o grupo tem se dedicado a preservar a tradição do teatro cearense e a promover a cultura nacional.

Legenda: Elenco de Um Beijo no Asfalto com a plateia Foto: LC Moreira

A nova montagem resgatou um público que lotou o teatro Nadir Papi Saboya antes mesmo de abrir a bilheteria e, após a encenação, muitos aplausos e muitas trocas sobre questões sociais contemporâneas trazidas na peça. Ou seja, o convite para vivenciar a obra provocativa e significativa, só reafirmou o compromisso do Comédia Cearense com a arte e a reflexão social. Sucesso absoluto!

