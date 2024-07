Amigo de Thommy Schiavo diz que ator estava 'bem e consciente' horas antes de cair de sacada

Paulo Junqueira, amigo do ator Thommy Schiavo — que morreu após uma queda de cerca de quatro metros de altura — disse que deixou o artista em casa "bem e consciente" e que acredita que ele saiu novamente depois do encontro deles. A informação foi dada pelo G1, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (25).

O amigo do ator relatou que os dois encontraram outras colegas para um happy hour, em um posto de combustível de Cuiabá. Por volta de meia-noite, o amigo deixou o ator na casa dele. O acidente com Schiavo aconteceu às 5h43.

A Polícia Civil do Mato Grosso divulgou que o ator morreu após uma queda de quase 4 metros de altura. Ele estava deitado na sacada do segundo andar do prédio onde morava, quando levantou, se desequilibrou e caiu, no bairro Bosque da Saúde

Paulo já prestou depoimento à Polícia. A gravação não mostra Thommy saindo de casa após ser deixado pelo amigo, mas mostra ele retornando para casa às 4h30. Ainda não há informações confirmadas sobre a localização de Thommy entre 0h e 4h30.

Queda de prédio

Ao retornar para casa, segundo as imagens divulgadas, o artista ficou sentado no andar superior e, depois, deitou-se no chão por alguns minutos. Em seguida, ao tentar se levantar, ele se desequilibrou e caiu no térreo.

Veja também Zoeira Thommy Schiavo, ator de 'Pantanal' que morreu aos 39 anos, tem cenas inéditas em ‘Guerreiros do Sol’ Zoeira Silvero Pereira lamenta morte do ator Thommy Schiavo e relembra beijo histórico em 'Pantanal'

O corpo do ator teria sido encontrado por volta 8h, caído de barriga para baixo, sem ferimentos aparentes, mas já sem vida.

A declaração de óbito, com base no resultado preliminar do exame de necropsia, apontou que houve traumatismo cranioencefálico. O laudo final da perícia deve ser divulgado nesta sexta-feira (26).