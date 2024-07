Morte de Thommy Schiavo: veja o que se sabe até agora sobre acidente do ator

A morte do ator Thommy Schiavo chocou o Brasil no último sábado (20). Conhecido por interpretar Zoinho, em "Pantanal", o artista morreu após sofrer uma queda de um prédio de dois andares no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá.

Investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP) esclarecem as circunstâncias do acidente. Em nota ao jornal O Globo, a unidade informou que a vítima foi encontrada caída no piso inferior a uma altura de aproximadamente quatro metros. O corpo não apresentava ferimentos externos.

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Imagens obtidas pela polícia das câmeras de segurança do prédio mostram como ocorreu o acidente. Inicialmente, Thommy aparece sentado no andar superior.

Em seguida, ele se deita no chão por alguns minutos. Ao se levantar, o ator se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, causando a queda. "O corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia", informou a polícia.

QUEM É THOMMY SCHIAVO

Em seu portfólio online, Thommy destacava trabalhar como ator, músico e modelo, sendo formado em artes cênicas, com o curso profissionalizante de ator na Casa das Artes de Laranjeiras. Ainda destacava as habilidades em canto, violão e andar a cavalo.

Incluindo papéis menores, Thommy Schiavo esteve em produções como Por Toda a Minha Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, A Teia, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.

O ator mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de um ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.