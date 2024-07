Prime Video anuncia 'La Casa de los Espíritus', série baseada em sucesso de Isabel Allende

O livro "A Casa dos Espíritos" (1982), da escritora chilena Isabel Allende, ganhará uma adaptação para série no Prime Video, conforme anúncio feito nesta segunda-feira (22). Ao todo, serão oito episódios, tendo Isabel Allende e Eva Longoria como produtoras executivas, assim como Francisca Alegría, Fernanda Urrejola, e Andrés Wood.

Sendo considerado uma das obras literárias do século XX, o livro já teve mais de 70 milhões de cópias vendidas no mundo.

A série, que será filmada em espanhol, contará com ambientação no Chile. A produção será de FilmNation com apoio da Fabula, a produtora chilena vencedora do Oscar.

“É um sonho que se tornou realidade para nós dar vida a La Casa de los Espíritus para o público de todo o mundo”, declarou Javiera Balmaceda, responsável pelas produções originais para a América Latina, Canadá e Austrália.

“Desde o início, nosso objetivo tem sido celebrar a obra-prima literária de Allende, apresentando talentos latino-americanos brilhantes, tanto na frente quanto atrás das câmeras, e adotando uma abordagem inovadora da história. Temos a honra de acompanhar os espectadores em uma viagem inesquecível ao mundo da família Trueba, navegando por relacionamentos tumultuados e pelo cenário revolucionário de suas vidas", acrescentou Javiera.

Qual o enredo da série?

A série, inspirada no livro, acompanhará a saga familiar dos Trueba. Família orgulhosa e com muitas lutas, paixões e segredos, as histórias atravessam três gerações. O ápice ocorre com uma crise entre o patriarca e a neta, que ficam em lados opostos em um momento histórico.

“Meu primeiro romance, La Casa de los Espíritus, foi impresso em todo o mundo por 40 anos e agora será uma série maravilhosa na Amazon, com Eva Longoria liderando uma equipe criativa dos sonhos. Espero que todos gostem”, declarou Isabel Allende, durante anúncio.

Elenco da série 'La Casa de los Espíritus'

O elenco ainda está sendo montado, mas dentre os nomes confirmados, estão Nicole Wallace, protagonista de Culpa Mía e Skam, e Alfonso Herrera, que fez Sense 8 e Rebelde — eterno Miguel.

Também foram confirmados: