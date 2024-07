Beijo entre Rhaenyra e Mysaria, de 'A Casa do Dragão', viraliza entre fãs; veja teorias

O novo episódio de "A Casa do Dragão" desse domingo (21) intrigou fãs, pois mostrou um beijo entre Rhaenyra e Mysaria, que é sua amiga. A herdeira do rei procurou a confidente para desabafar que foi abandonada pelo marido, Daemon.

Durante a conversa, Mysaria também revelou traumas e disse que foi estuprada pelo próprio pai quando era mais nova. Ao fim dos desabafos, elas se beijaram, em uma cena que não foi roteirizada, pois esse momento não existe nos livros que deram origem à série.

A inclusão do beijo foi uma ideia da atriz Emma D'Arcy, que interpreta Rhaenyra, com o diretor Ryan Condal.

"Eu acho que você vê a intimidade, e intimidade é algo que Rhaenyra compartilha raramente. Mesmo em suas relações românticas, há apresentação, postura. Certamente com Daemon, eu acho que as duas partes sofrem para revelar suas fragilidades, seus erotismos são ordenados pelo poder", disse D'Arcy, em entrevista à Variety.

Para Sonoya Mizuno, a Mysaria, o beijo foi importante para a história: "Eu não acho que ela já deu um beijo daqueles. Eu acho que sexo e sexualidade é algo complexo para ela, dada a história de jovem mulher no mercado de trabalho. Então ter um momento tão puro, amável e apaixonado pode ser algo que a desperte".

O diretor do episódio, Andrij Parekh, contou que foi desafiador fazer com que a cena não parecesse forçada. "Acho que é uma surpresa. Mas também não quero que pareça um caso isolado e que se encaixe na verdade emocional, que é linear, que é que Rhaenyra foi abandonada pelo marido. E espero que esse beijo pareça merecido, real e emocionado", disse ao The Hollywood Reporter.

Rhaenyra bissexual?

No livro "Fogo e Sangue", que originou a série de televisão, não há menção sobre Rhaenyra ser bissexual. Nas redes sociais, fãs têm teorizado sobre a sexualidade da herdeira ao trono de ferro.

Na ficção, ela se envolve somente com homens: Criston, Harwin e Daemon. Com Daemon, seu tio e também marido, ela tem filhos. Já Mysaria também não fica com mulheres no livro, tendo inclusive já tido um caso com Daemon.