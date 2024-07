MC Ryan SP tem visto negado e precisa cancelar shows nos Estados Unidos

O cantor MC Ryan SP precisou cancelar uma série de shows internacionais após ter o visto de trabalho negado pelo Consulado dos Estados Unidos. O funkeiro gravou um vídeo nesta segunda-feira (22) pedindo desculpas ao fãs do país por não conseguir realizar as apresentações.

"Preciso mandar um recado à galera dos Estados Unidos. Tô agora no Consulado com a minha equipe e fui reprovado por causa da segurança. O visto de trabalho foi reprovado, mas o de turismo, que é o de 10 anos, eu tenho. Acabei de ser reprovado, é a maior m*rda", desabafou.

"Meu visto de trabalho foi reprovado e eu não vou conseguir fazer os shows dos Estados Unidos. Esperei muito tempo pra voltar porque a primeira vez que eu fui, foi uma experiência incrível. Maior tiração, papo reto! Sonhos dos 'trutas' indo pro lixo por causa de terceiros, mas, vou fazer o que", escreveu na rede social.

A situação dos shows ainda é incerta. "Acho que, talvez, vamos ter que remarcar tudo. Vou estar por aí, mas mesmo assim... Faz 4 horas que tô aqui, acordei cedo... na verdade, nem dormi", relatou.

Conhecido como "Tubarão do Funk", o funkeiro ainda mostrou um de seus produtores chorando. "Avisei que ia dar errado. Tava sentindo, a gente tá aqui faz uma 'cota' pra fazer o gosto dos contratantes lá do outro lado. Tava sentindo e falei pra eles que era pra nós irmos somente pra fazer o clipe e os 'trampos' do álbum. Meus produtores estão chorando. Imagino a dor deles, quantas pessoas não tem vontade de ir aos Estados Unidos, isso é tiração, nem sei o que falar para os caras", encerrou no vídeo onde conta do ocorrido.