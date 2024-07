Ator de Turma da Mônica que viralizou por fetiche escatológico pede emprego nas redes

O ator Fernando Mais, o Zecão do filme "Turma da Mônica: Laços", usou as redes sociais para pedir ajuda financeira em meio a uma crise pessoal e profissional. Fernando virou alvo de polêmica em julho de 2023, quando ficou conhecido pelo pseudônimo 'Gustavo Scat' e teve o fetiche escatológico exposto na internet. Desde então, ele está desempregado.

Fernando relatou que foi demitido da agência pela qual era representado, o que acarretou uma série de dificuldades para conseguir oportunidades na área artística. Chorando, ele pediu ajuda e revelou que tem tomado antidepressivos para lidar com a situação.

"Eu tô há um ano, um ano, nessa situação de Gustavo Scat, sozinho. Eu não tenho advogado, não tenho assessora. Eu estava contratado por uma agência de atores que me demitiu, eu tô desempregado há seis meses", explicou. Segundo Fernando, a situação tem ficado cada vez mais desesperadora por conta da falta de oportunidades.

"Eu recebi muita promessa de ajuda de gente famosa que falou que ia me ajudar. Minha mãe está me ajudando com dinheiro — eu não estou pobre, não estou passando fome, mas é desesperador você receber hate todos os dias e não conseguir mais trabalhar numa carreira que eu construí minha vida toda", continuou.

Logo depois, o ator também disse que pediu ajuda ao influenciador Felipe Neto, explicando mais uma vez que a falta de emprego veio como decorrência da exposição nas redes sociais. "Vou voltar a me humilhar, odeio fazer isso, mas Felipe Neto, você pode me ajudar de alguma forma, mano?", pontuou Fernando ao marcar o perfil do empresário.

A resposta veio logo em seguida. Felipe Neto ofereceu ajuda financeira por mês durante um ano, além de pedir para ele não fosse mais perseguido por conta de um fetiche pessoal.

Veja também Zoeira Ator de Turma da Mônica rebate críticas após ser ligado a perfil escatológico; entenda

"Você não merece passar por nada disso, é um ódio e um horror totalmente desproporcional. Vou te mandar R$ 3 mil por mês, durante 1 ano, para que você possa usar como base e se reerguer. Você vai vencer isso", completou Felipe Neto.

Polêmica nas redes

Fernando Mais virou alvo de críticas quando internautas encontraram o perfil 'Gustavo Scat', no X. Na rede em questão, o ator compartilhava conteúdos relacionados a um fetiche escatológico, por fezes.

Entre as reclamações na época, muitos relataram choque ao saberem da relação entre o artista o conteúdo inusitado, já que ele estava no elenco de um filme direcionado ao público infantil.