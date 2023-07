Ator de Turma da Mônica rebate críticas após ser ligado a perfil escatológico; entenda

Os termos "Gustavo Scat" e "Turma da Mônica" ganharam repercussão juntos nesta semana nas redes sociais. Isso porque internautas descobriram um perfil atribuído ao ator Fernando Mais - que é intérprete de Zecão no longa derivado das obras de Maurício de Souza - voltado para conteúdo adulto e fetichista com fezes e urina.

Gustavo Scat é o nome do perfil em que se vê imagens da prática. Com esse mesmo pseudônimo, o artista assinou um livro chamado "Quero Scat - O sexo com cocô, mijo e peidos", com mais de 500 páginas de relatos sobre práticas escatológicas.

O assunto logo ganhou dimensão, com a polêmica indo parar nos Trending Topics do Twitter.

Pelo Instaram, via stories, Fernando Mais ironizou a situação e publicou uma foto em tom debochado comendo creme de chocolate. "Que nojo de comentários maldosos. O ser humano é uma merda", escreveu.

Mais tarde, ele postou um vídeo dentro do banheiro. "Fico muito chateado das pessoas censurarem um livro que era o projeto da minha vida", disse.

A produtora de Mauricio de Sousa ainda não se manifestou sobre o assunto.