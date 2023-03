Youtuber Isaac Amendoin será Chico Bento nos cinemas; veja anúncio de Maurício de Sousa

O youtuber e influenciador mirim Isaac Amendoin, de 9 anos, foi escolhido para protagonizar o filme live-action de Chico Bento, famoso personagem dos quadrinhos da Turma da Mônica. A novidade foi anunciada pela Paris Filmes, nesta sexta-feira (10), com um vídeo publicado nas redes sociais.

"Você lembra o que a gente fez no último teste? Fizemos uns improvisos, gostou?", perguntou no vídeo de divulgação o diretor do filme, Fernando Fraiha.

Em seguida, o menino aparece procurando pelo pai na empresa, como parte de seu teste para o filme. No fim da gravação, ele encontra Mauricio de Sousa, que lhe deu a notícia pessoalmente. "Isaac! Meu filho! Vou te contar que você vai ser o Chico Bento no filme!", disse criador do personagem.

Primeiro ator confirmado para a produção, Isaac é do interior de Minas Gerais e acumula 1,6 milhão de inscritos em seu canal no YouTube e 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Seu conteúdo basicamente mostra sua rotina na roça da cidade mineira de Cana Verde.

Comemoração nas redes

Após o anúncio de que conseguiu o papel, o menino comemorou a novidade em seus stories do Instagram. "Até agora não estou acreditando, mas é verdade, eu vou ser o Chico Bento nos cinemas com a bênção de ninguém menos que o próprio Mauricio de Sousa. Foi muita emoção que eu e minha família vivemos neste dia. Em breve espero todos vocês nos cinemas de todo o Brasil, estou feliz demais da conta!", disse o ator.

“Chico Bento” será o primeiro spin-off da “Turma da Mônica” nos cinemas e tem previsão de estreia em 2024. A produção conta com a supervisão artística de Daniel Rezende, que dirigiu os dois filmes de Turma da Mônica: Laços (2019) e Lições (2021).