Giovanna Antonelli e o ex, Murilo Benício, relembram cena de Jade em O Clone: '20 anos depois'

Os atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício chamaram atenção na Internet após publicação na qual aparecem juntos em referência à novela 'O Clone', lançada pela TV Globo em 2001. O ex-casal, que iniciou romance durante as gravações do folhetim, interpretava o par romântico Jade e Lucas.

Na novela, Jade era dançarina do ventre e apareceu em várias cenas sensuais dançando para o amado na trama. No vídeo novo, publicado no Instagram, Giovanna surgiu brincando com o ex-marido, dançando como se os dois fossem os personagens no contexto atual.

"O Lucas vendo a Jade dançar depois de 20 anos", escreveu ela na legenda do vídeo em que aparece dançando com utensílios domésticos colados ao corpo. Murilo aparece no sofá, surpreso com a suposta dança de Jade.

"Hahahaha sem condições", escreveu a atriz Giovanna Lancellotti nos comentários, se divertindo com a situação. "Ameeei, que saudade da Jade, minha eterna personagem favorita", comentou uma fã de Antonelli nos comentários.

Giovanna e Murilo ficaram juntos entre 2001 e 2005, e hoje são bons amigos. Juntos, os dois tiveram Pietro, que hoje tem 16 anos. Atualmente, a atriz está em um relacionamento com o diretor de TV Leonardo Nogueira, com quem está junto desde 2009.