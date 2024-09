Cantora brasileira assume namoro com astro de 'As Branquelas'; saiba quem é

A cantora Ruby assumiu o namoro com o ator Marlon Wayans, de 52 anos, conhecido no Brasil por sua atuação no filme 'As Branquelas'. Nos stories do Instagram, Ruby apareceu beijando o ator e depois confirmou que estão juntos.

A cantora tem 28 anos e nasceu em Belo Horizonte. Ela postou um vídeo trocando beijos com o ator Marlon Wayans, de 52 anos.

O real nome de Ruby é Camila Gomes. Ela lançou o primeiro EP, '50 Tons de Preta', em 2022, após assinatura de contrato com a Universal Music, e recentemente seu primeiro álbum, 'Atitude'.

Veja também Zoeira Eminem expôs agressões sexuais de Sean Diddy antes da prisão do rapper Zoeira Reencontro de Viola e Luma na novela 'Mania de Você' gera críticas na web

Ruby está em Los Angeles, terra em que o comediante mora. No Instagram ao ser perguntada sobre o namorado, apesar de não dar detalhes, ela admitiu inclusive que pensa em se mudar para a cidade norte-americana.

"É uma possibilidade, principalmente porque meu futuro marido mora aqui, né? Mas assim, tá muito recente, né, calma. Tem muitas possibilidades", detalhou.

Foto: Reprodução Instagram

Ela relatou ainda que está pedindo conselhos para Marlon sobre os próximos passos em sua carreira musical.

"Sim, gente, sim, não só desse filme, mas de outros que fizeram muito sucesso aí no Brasil. Loucura, né? Assisti a esse filme e agora namoro com o cara, que loucura, doideira", completou.

Marlon é conhecido por seus trabalhos em parceria com o irmão, Shawn Wayans, com quem estrelou a série "Dupla do Barulho" e os filmes "Todo Mundo em Pânico" e "Todo Mundo em Pânico 2".