Reencontro de Viola e Luma na novela 'Mania de Você' gera críticas na web

O reencontro de Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) na novela "Mania de Você", no fim do capítulo desta quinta-feira (27), gerou críticas dos fãs. Parte do público não ficou feliz com a cena, que reuniu velhas amigas que brigaram no passado.

"Não acredito, Luma sempre besta e não desconfia de nada, tá ruim!", escreveu uma. Outra pessoa falou que Luma agora agirá como Giovanna, de "Verdades Secretas".

Luma recorreu à chef de cozinha, pois está pobre e precisa de ajuda, depois que Mavi roubou sua fortuna. Viola vai acolher a velha amiga, dar trabalho no resort Albacoa e um lar.

O reencontro completo acontece no capítulo desta sexta-feira (28), e promete emoções. Mavi, que é hacker e assiste tudo que acontece na ilha por meio de câmeras escondidas, vai abordar Viola e dizer que Luma é vilã.

Viola caiu nas investidas do ex-noivo, e os dois estão vivendo uma relação, que será abalada, novamente, quando Rudá retorna ao Brasil.