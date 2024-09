Atores de Harry Potter morreram com um ano de diferença; veja

Dois artistas do elenco de Harry Potter morreram exatamente com um ano de diferença. A atriz Maggie Smith, conhecida por interpretar a professora Minerva McGonagall na saga, faleceu aos 89 anos nesta sexta-feira (27). Coincidentemente, Michael Gambon, ator que deu vida a Alvo Dumbledore, veio a óbito em 28 de setembro do ano passado. A morte dos colegas de elenco é sentida por fãs no mundo todo.

Por meio de comunicado, os filhos de Maggie Smith, Chris Larkin e Toby Stephens, informaram que ela “morreu em paz no hospital” em que estava internada na Inglaterra e que “estava com amigos e família no fim de sua vida".

"Agradecemos pelas mensagens carinhosas e apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", diz ainda o comunicado.

Nas redes sociais, o perfil oficial da franquia Harry Potter no Instagram prestou uma homenagem à atriz, ressaltando seu trabalho na série de filmes.

"Dame Maggie Smith era uma força brilhante como professora McGonagall em todos os oito filmes de Harry Potter. Estamos tão tristes por saber do seu falecimento hoje, aos 89 anos. Sua inteligência rápida e presença formidável como chefe da Casa Grifinória garantiu que Hogwarts estivesse sempre em boas mãos”, disse a publicação.

Já Gambon faleceu "pacificamente no hospital" há um ano em decorrência de complicações de uma pneumonia, aos 82 anos. "Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama, após um ataque de pneumonia", anunciou a família à época.