HBO inicia processo para escolha de novo trio de protagonistas da série Harry Potter

Uma nova série da franquia "Harry Potter" está sendo produzida pela HBO, com previsão de estreia para 2026. Na segunda-feira (9), o estúdio anunciou a abertura de vagas para os papéis de Harry, Hermione e Rony. Assim, o conhecido trio do mundo bruxo vai ser formado por novos atores.

Os atores devem ter entre 9 e 11 anos, em abril de 2025. Confirme a revista Variety, para se inscrever, podem ser pessoas de todos os gêneros, raças e etnias.

"Estamos comprometidos com um elenco inclusivo e diverso. Para cada papel, envie artistas qualificados, sem consideração à etnia, sexo, deficiência, raça, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra base protegida por lei, a menos que especificamente indicado de outra forma", detalha o comunicado da vaga.

As inscrições seguem abertas até dia 31 de outubro deste ano, enquanto as filmagens já iniciam no primeiro semestre de 2025.

Requisitos da vaga

Dentre os requisitos das vagas, é preciso ter entre 9 e 11 anos, além de enviar dois vídeos de até 30 segundos.

Primeiro vídeo: recitar um poema, história ou monólogo favorito (pode ser algo inventado);

recitar um poema, história ou monólogo favorito (pode ser algo inventado); Segundo vídeo: curta apresentação do candidato, incluindo detalhes como altura, data de nascimento, local de nascença e de residência.

Durante a inscrição, eles também precisam descrever um membro da família, amigo ou animal de estimação próximo.