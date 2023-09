Morre Michael Gambon, ator que fez Dumbledore em 'Harry Potter', aos 82 anos

O ator Michael Gambon, que interpretou Dumbledore na saga "Harry Potter", morreu aos 82 anos. O anúncio foi feito pela agente de publicidade Clair Dobbs, em nome da família do ator, nesta quinta-feira (28). As informações são do O Globo.

"Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama, após um ataque de pneumonia", diz nota divulgada por Dobbs em nome da família do ator.

Em meio século de carreira, Gambon recebeu quatro prêmios Bafta por papéis na televisão e interpretou o diretor da escola de bruxos de Hogwarts na série de filmes Harry Potter.

"Michael, um marido e pai amado, morreu pacificamente no hospital, ao lado da esposa Anne e do filho Fergus em decorrência de uma pneumonia", afirma um comunicado divulgado pela família.

Para o público britânico, ele também era conhecido como o comissário Maigret, personagem título de uma série exibida no canal ITV.

Em 2015, Michael se afastou dos palcos, segundo ele, sua memória já não o permitia lembrar as falas dos roteiros. Em uma entrevista à "The Sunday Times Magazine", o ator fez um relato emocionante sobre sua aposentadoria.

"É uma coisa horrível de admitir, mas não posso mais fazer isso. Isso parte meu coração", contou ele, na época.

Carreira

A trajetória ilustre de Michel Gambon durou cerca de 50 anos, e entre suas obras mais marcantes, estão os filmes, "O Discurso do Rei", "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça", "Pacto de Justiça", e claro, a saga Harry Potter.

Gambon nasceu em 19 de outubro de 1940, em Dublin, na Irlanda, filho de uma costureira e um engenheiro, deixou a escola aos 15 anos, para um aprendizado em engenharia, aos 21, já estava qualificado no ramo. Estreou no teatro, em uma produção de Otelo em Dublin, sua cidade natal, no ano de 1962.

Em 2004, Michael disse ao jornal "The Herald" que sempre soube que atuaria. Suas maiores inspirações foram os atores americanos Marlon Brando e James Dean.

O ator ganhou três prêmios Olivier e dois prêmios Screen Actors Guild Awards - por "Gosford Park" e "O Discurso do Rei" de 2001.

Em 1992, foi nomeado Comandante do Império Britânico. Em 1998, o ator foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II por sua contribuição para o mundo do entretenimento, algo que ele chamou de "um belo presente", embora nunca tenha usado o título.

O ator, que também gostava de dirigir carros, deu nome a uma curva do circuito do programa de televisão Top Gear, na qual quase sofreu um acidente.

Após o anúncio da morte, Jeremy Clarkson, ex-apresentador do Top Gear, afirmou que Gambon era um homem "extremadamente divertido e um convidado incrível", em uma mensagem na rede social X (antes Twitter).

Harry Potter

Michael Gambon foi o segundo ator a interpretar Dumbledore na versão cinematográfica de "Harry Potter". Ele começou o papel em 2004 após a morte de Richard Harris, ocorrida em 2002.

Ao todo, Michael atuou como Dumbledore em oito filmes da franquia. Desde 2018, Jude Law interpreta o personagem no spin-off "Animais Fantásticos".